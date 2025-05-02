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Bir Zamanlar İstanbul Dizisi Onaylandı

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Bir Zamanlar İstanbul, güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesi ile izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Yeni bölümüyle yine çok konuşulacak olan dizi, her hafta izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Reyting sonuçlarının olumlu olması, yapımcılar ve oyuncular için oldukça sevindirici bir durum oluşturuyor.

YENİ SEZON BEKLEYİŞİ

Bir Zamanlar İstanbul’un elde ettiği bu başarılı reytinglerin ardından, dizinin yeni sezonunun durumu merak konusu haline geldi. İzleyiciler, dizinin geleceği hakkında daha fazla bilgi almayı bekliyor. Bu durum, dizinin takipçileri tarafından en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

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