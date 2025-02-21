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Bir Zamanlar İstanbul Dizisinde İpler Koptu

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DİZİNİN ZİRVEYİ HEDEFLEMESİ

TRT 1 ekranlarının dikkat çekici projeleri arasında bulunan Bir Zamanlar İstanbul dizisi, Cuma akşamları zirvede yer edinmeye hazırlanıyor. İlk bölümünden itibaren yoğun ilgiyle karşılaşan dizinin, seyirci üzerinde de büyük bir etkisi var.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar İstanbul’un üçüncü bölümünde olaylar yine heyecan verici bir şekilde gelişti ve izleyenleri adeta mest etti. Dizinin son bölümünde önemli olayların yaşandığı gözlemlenirken, gerilim de doruk noktasına ulaştı. Seyirci, gelişen olaylarla birlikte iplerin kopma noktasına geldiğini hissetti. Detaylar haberimizde…

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