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“Bir Zamanlar İstanbul Dizisinden Oyuncu Ayrıldı.”

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNDE ŞOK AYRILIK HABERLERİ

TRT 1 ekranlarında ilk bölümünden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar İstanbul dizisinde ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Dizinin yeni bölümü izleyicilere yine nefes kestirirken, iddialı yapımda şoke edici bir gelişme daha yaşandı.

BAŞROL OYUNCUSU KADRODAN AYRILDI

TRT 1’in Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar İstanbul dizisinde başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı. Dizinin geçtiğimiz hafta bayram nedeniyle ekrana gelmediği bilgisini de hatırlatalım.

DİZİNİN İZLENME BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Yüksek reytingleriyle dikkat çeken dizi, her bölümünde sürpriz gelişmelere yer vererek izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor. Son gelişmelerin dizinin seyirci kitlesini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

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