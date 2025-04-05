“Bir Zamanlar İstanbul Dizisinden Oyuncu Çıkarıldı.”

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNDE ŞOK AYRILIKLAR

TRT 1 ekranlarında ilk bölümden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar İstanbul dizisinde ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Dizinin yeni bölümü izleyicileri heyecanlandırmaya devam ederken, iddialı yapımda şoke edici bir gelişme daha yaşandı.

BAŞROL OYUNCUSU KADRODAN AYRILDI

TRT 1’in Cuma akşamları yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinde başrol oyuncularından biri de kadrodan çıkarıldı. Dizi, geçtiğimiz hafta bayram nedeniyle ekranlara gelmemişti. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, izleyicilerin merakını daha da artırıyor.