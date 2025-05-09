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Bir Zamanlar İstanbul Dizisinden Veda Kararı

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİ YENİ BÖLÜM İLE GÜNDEMDE

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi, yeni bölümü ile izleyicileri adeta ekrana kilitlemeyi başardı. TRT 1 ekranlarında yeni sezonda izleyici ile buluşan bu dizi, emin adımlarla yoluna devam ediyor.

BAŞARILI REYTİNGLER SÖZLEŞMEYİ UZATTI

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali Şahinbey’in hikayesinin anlatıldığı dizinin daha önce 8 bölümlük bir ön sözleşmesi bulunuyordu. Ancak dizinin reytinglerde büyük bir başarı yakalaması, sözleşmede değişiklik yapılarak projenin uzatılmasına neden oldu.

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