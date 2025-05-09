Bir Zamanlar İstanbul Dizisinden Veda Kararı

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİ YENİ BÖLÜM İLE GÜNDEMDE

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi, yeni bölümü ile izleyicileri adeta ekrana kilitlemeyi başardı. TRT 1 ekranlarında yeni sezonda izleyici ile buluşan bu dizi, emin adımlarla yoluna devam ediyor.

BAŞARILI REYTİNGLER SÖZLEŞMEYİ UZATTI

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali Şahinbey’in hikayesinin anlatıldığı dizinin daha önce 8 bölümlük bir ön sözleşmesi bulunuyordu. Ancak dizinin reytinglerde büyük bir başarı yakalaması, sözleşmede değişiklik yapılarak projenin uzatılmasına neden oldu.