Bir Zamanlar İstanbul İzleyicileri Şokta

TRT 1’DEKİ DİZİDE SERT FIRTINA

Sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olan TRT 1’in gözde dizisi Bir Zamanlar İstanbul’da olaylar hareketleniyor. Her hafta olduğu gibi yeni bölüm, yine heyecan dolu sahnelerle izleyici karşısına çıkarken ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi sayesinde kısa sürede Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Zamanlar İstanbul’da, Seher ve Ali arasında gergin bir atmosfer oluşuyor.

AİLENİN ENGELİ SEHER’İ HEDEF ALDI

Özellikle Ali’nin ailesinin Seher’i kabul etmemesi, yeni ayrılıkları da gündeme getiriyor. Bu durum, ikili arasında derin bir uçurum oluşturuyor ve sonunda son karar alınmış durumda. Dizinin izleyicileri, bu gerilimli sürecin nasıl gelişeceğini merakla bekliyor.