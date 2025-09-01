Birecik’te Aileler Arasında Kavga

Gündem

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Güvenir Mahallesi’nde, akraba olan iki ailenin bireyleri arasında arazi sorunları yüzünden başlayan bir tartışma, hızla silahlı çatışmaya dönüşüyor. Bu kargaşada, 55 yaşındaki eski Birecik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, silahla vurularak ağır yaralanıyor.

MEHMET HIDIR ÇAKMAK HASTANEDE VEFAT ETTİ

Olayın ardından bölgeye yönlendirilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne taşınan Çakmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamıyor. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alıyor. Mezkur olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma süreci başlatılıyor.

