Bireysel Kredi Kartı Yapılandırmasında Yeni Düzenlemeler Geldi

Finansal İstikrar Komitesi’nde Kredi Düzenlemeleri Geliyor

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarla birlikte bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yönelik yeni düzenlemeler gündeme geldi. Bu konunun ekonomi çevrelerinde tartışma yarattığı ve milyonlarca kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanan bireyleri etkilediği belirtiliyor. Açıklanan kredi yapılandırmasında bazı şartların yerine getirilmesinin gerektiği ifade ediliyor.

Kredi yapılandırması için belirlenen kriterler arasında, borcun dönem borcunu tam ya da kısmi olarak ödeyememek yer alıyor. Bu durum, kredi kartının asgari tutarını ödeyen veya hiç ödeme yapmayan kişilerin bu yapılandırmadan yararlanabileceği anlamına geliyor. Özellikle zor durumda kalan borçlular için önemli bir fırsat sunuluyor.