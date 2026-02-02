Bireysel Kredi Kartı Yapılandırmasında Yeni Düzenlemeler Geldi

bireysel-kredi-karti-yapilandirmasinda-yeni-duzenlemeler-geldi

Finansal İstikrar Komitesi’nde Kredi Düzenlemeleri Geliyor

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarla birlikte bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yönelik yeni düzenlemeler gündeme geldi. Bu konunun ekonomi çevrelerinde tartışma yarattığı ve milyonlarca kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanan bireyleri etkilediği belirtiliyor. Açıklanan kredi yapılandırmasında bazı şartların yerine getirilmesinin gerektiği ifade ediliyor.

Kredi yapılandırması için belirlenen kriterler arasında, borcun dönem borcunu tam ya da kısmi olarak ödeyememek yer alıyor. Bu durum, kredi kartının asgari tutarını ödeyen veya hiç ödeme yapmayan kişilerin bu yapılandırmadan yararlanabileceği anlamına geliyor. Özellikle zor durumda kalan borçlular için önemli bir fırsat sunuluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bahar Candan İntihar Girişiminde Bulundu

İlaçla intihar girişiminde bulunan Bahar Candan, hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Candan, tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Gündem

Osmaniye Merkezli DEAŞ Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Üç ilde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Gündem

Ticaret Bakanlığı’ndan Çocuklar İçin Tehlikeli Ürün Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için üretilen bir ürünün laboratuvar incelemeleri sonrası piyasadan toplatıldığını açıkladı. Ebeveynlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Gündem

Kahramanmaraş’ta Bebeklere Şiddet Davasında Yeni Gelişmeler

Beş gün boyunca bir bebeği darbederek engelli kalmasına yol açan hemşirenin, başka bir bebeğe de saldırdığı ortaya çıktı. Hastanedeki güvenlik kameralarında bu görüntüler belgelendi.
Gündem

Grammy Ödüllerinde Öne Çıkanlar Açıklandı

Bu yıl 68'incisi gerçekleştirilen Grammy Ödülleri, 1957'den bu yana müzik dünyasında önemli bir yer tutmaya devam ederek birçok eseri ödüllendirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.