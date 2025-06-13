BİrLeŞmİŞ mİlLetLeR (Bm) GeNel KuRuLu’Nda GazZe TaSaRı KaBuL EdILdI

GAZZE’DE ATEŞKES TALEBİ OYLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İspanya’nın öncülüğünde ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin eş sunuculuğunda Gazze’de derhal ateşkes talebini içeren tasarıyı oyladı. Gerçekleşen toplantıda, BM’ye üye 193 ülkeden 149’u “evet” oyu vererek tasarıya destek verdi. 12 ülke karşı oy kullanırken, 19 ülke de çekimser kaldı. ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay tasarıya “hayır” oyu veren ülkeler arasında bulunuyor.

TALEPLER VE ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Oylamada kabul edilen karar, Gazze’de derhal ateşkes yapılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılmasını talep ediyor. Aynı zamanda, bu kararda İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü de vurgulanıyor. Genel Kurul’un iki devletli çözüm konusundaki kararlılığına atıfta bulunulurken, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 28 Mart 2023’te İsrail’e Gazze’ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karar da hatırlatılıyor.

GEÇMİŞTEKİ VETO SÜRECİ

BM Genel Kurulu kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları gibi bağlayıcı nitelik taşımıyor ancak dünyada 193 üyenin ve kamuoyunun eğilimini yansıttığı için büyük önem taşıyor. Daha önce BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi tarafından imzalanan ve Slovenya’nın sunduğu Gazze tasarısını 4 Haziran’da görüşmüş ve ABD tarafından Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle tasarıyı tek oyla veto etmişti.