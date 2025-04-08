BİST 100’de Bugün En Çok Yükselenler

BIST100 GÜN KAPANIŞI

BIST100 endeksi, günü %0,29 artışla 27,34 puan yükselerek 9.407,17 puandan kapattı. Bugün işlem hacmi ise 131,9 milyar TL olarak kaydedildi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en fazla değer kazanan 5 hissenin sıralaması şu şekilde gerçekleşti: TKFEN 143,00 TL ile +12,70 (+9,75%), SKBNK 5,50 TL ile +0,440 (+8,70%), PASEU 40,88 TL ile +2,66 (+6,96%), OBAMS 50,25 TL ile +2,99 (+6,33%) ve ENJSA 61,20 TL ile +3,15 (+5,43%) oldu.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Öte yandan BIST 100’de en fazla değer kaybeden 5 hisse şu şekilde sıralandı: KOZAA 79,80 TL ile -4,800 (-5,67%), KRDMD 25,62 TL ile -1,140 (-4,26%), BRSAN 387,00 TL ile -14,00 (-3,49%), TTRAK 755,50 TL ile -24,50 (-3,14%) ve GSRAY 1,92 TL ile -0,06 (-3,03%) şeklinde belirlendi.