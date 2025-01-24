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BİST 100’de Bugünün Kazanan ve Kaybedenleri

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BIST100 KAPANIŞI VE İŞLEM HACMİ

BIST100, günü %0,08 oranında 7,91 puan azalarak 10.104,85 puandan kapatıyor. İşlem hacmi ise 81,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşiyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok değer kazanan 5 hissenin durumu şu şekilde: REEDR 14,20 TL +0,80 +5,97%, CIMSA 55,50 TL +2,40 +4,52%, GESAN 48,70 TL +1,80 +3,84%, ASTOR 128,00 TL +4,10 +3,31% ve AKSA 11,00 TL +0,35 +3,29%.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100 içerisinde en fazla değer kaybeden 5 hisse ise şöyle sıralanıyor: ARDYZ 39,10 TL -1,04 -2,59%, AKBNK 66,45 TL -1,70 -2,49%, FROTO 932,50 TL -23,50 -2,46%, BTCIM 4,56 TL -0,11 -2,36% ve KARSN 12,14 TL -0,270 -2,18%.

Kaynak: BİST

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