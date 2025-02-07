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BIST 100’de En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

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BORSADA YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 artışla 9.951,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en fazla değer kazanan 5 hisse şunlar oldu: KRDMD 28,86 TL +1,720 +6,34%, TUKAS 2,06 TL +0,120 +6,19%, AGHOL 303,75 TL +12,75 +4,38%, EREGL 23,42 TL +0,920 +4,09% ve DOAS 190,60 TL +6,90 +3,76%.

BORSADA DÜŞEN HİSSELER

BIST 100 endeksinde bugün en çok değer kaybeden 5 hisse ise şu şekilde sıralandı: MAGEN 22,70 TL -0,70 -2,99%, HALKB 18,85 TL -0,42 -2,18%, TSPOR 1,05 TL -0,020 -1,87%, ANHYT 100,60 TL -1,70 -1,66% ve EUPWR 36,86 TL -0,58 -1,55%.

Kaynak: BİST

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