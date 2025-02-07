BIST 100’de En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

BORSADA YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 artışla 9.951,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en fazla değer kazanan 5 hisse şunlar oldu: KRDMD 28,86 TL +1,720 +6,34%, TUKAS 2,06 TL +0,120 +6,19%, AGHOL 303,75 TL +12,75 +4,38%, EREGL 23,42 TL +0,920 +4,09% ve DOAS 190,60 TL +6,90 +3,76%.

BORSADA DÜŞEN HİSSELER

BIST 100 endeksinde bugün en çok değer kaybeden 5 hisse ise şu şekilde sıralandı: MAGEN 22,70 TL -0,70 -2,99%, HALKB 18,85 TL -0,42 -2,18%, TSPOR 1,05 TL -0,020 -1,87%, ANHYT 100,60 TL -1,70 -1,66% ve EUPWR 36,86 TL -0,58 -1,55%.

Kaynak: BİST