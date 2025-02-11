BİST 100’de Günlük Artan ve Azalan Hisseler

GENEL GÖRÜNÜM

BIST100 endeksi, günü %0,38 oranında 36,94 puan artışla 9.882,79 puan seviyesinden kapatıyor. İşlem hacmi ise 83,417 milyar TL olarak kaydediliyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en fazla kazanç sağlayan beş hisse şu şekilde sıralanıyor: SMRTG 42,98 TL +2,30 +%5,65, BERA 16,82 TL +0,850 +%5,32, CLEBI 2.100,00 TL +93,00 +%4,63, ENKAI 50,45 TL +1,570 +%3,21 ve ALFAS 71,20 TL +1,80 +%2,59.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’de en çok kayıplar yaşayan beş hissenin listesi ise şu şekilde oluştu: TOASO 200,30 TL -8,00 -%3,84, AKFYE 17,30 TL -0,49 -%2,75, ASTOR 115,50 TL -3,20 -%2,70, TUKAS 2,05 TL -0,050 -%2,38 ve BRYAT 1.823,00 TL -40,00 -%2,15.

Kaynak: BİST