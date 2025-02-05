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BİST 100’de Günlük En Çok Artanlar/Düşenler

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BIST100 GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

BIST100 endeksi, günü %0,89 oranında 87,30 puan düşüşle 9.719,81 puanda tamamladı. İşlem hacmi ise 104,1 milyar TL olarak belirlendi.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde sıralandı: BSOKE 13,90 TL +1,010 +7,84%, ULKER 123,00 TL +2,80 +2,33%, FROTO 910,00 TL +13,50 +1,51%, SMRTG 40,40 TL +0,60 +1,51% ve BIMAS 539,50 TL +8,00 +1,51%.

BIST 100’de gün içerisinde en çok düşen 5 hisse ise şu şekilde: TSKB 12,88 TL -0,950 -6,87%, ISMEN 41,92 TL -2,560 -5,76%, TKFEN 59,65 TL -3,45 -5,47%, MPARK 371,00 TL -21,00 -5,36% ve CWENE 18,50 TL -0,95 -4,88%.

Kaynak: BİST

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