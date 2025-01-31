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BİST 100’de Günün En Çok Artanları/Düşenleri

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BIST100’DEN GÜNDE KAYIP

BIST100 endeksi günü %0,77 oranında 77,72 puan düşüşle 10.004,38 puandan kapatıyor. İşlem hacmi ise 94 milyar TL seviyesine ulaşmış bulunuyor.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında, bugün en çok yükselen 5 hisse şunlar oldu: SMRTG 44,14 TL +2,42 +5,80%; VAKBN 27,46 TL +0,980 +3,70%; ENERY 227,10 TL +7,70 +3,51%; CVKMD 337,75 TL +10,25 +3,13%; LIDER 154,00 TL +4,50 +3,01%.

BIST 100’de yaşanan düşüşler kapsamındaki en çok kaybeden 5 hisse şu şekilde sıralanıyor: YKBNK 430,72 TL -1,260 -3,94%; ASTOR 117,60 TL -4,70 -3,84%; AGHOL 300,75 TL -11,00 -3,53%; GESAN 51,25 TL -1,75 -3,30%; GARAN 127,30 TL -4,30 -3,27%.

Kaynak: BİST

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