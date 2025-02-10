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BİST 100’de Günün Kazanan ve Kaybedenleri

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BIST100 GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATIYOR

BİST 100 endeksi, günü %1,06 oranında 105,80 puan düşüşle 9.845,85 puandan tamamladı. Gün içerisindeki işlem hacmi ise 84,6 milyar TL olarak belirlendi.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün kaydedilen en yüksek artışları yaşayan 5 hisse şu şekilde sıralandı: ALFAS 69,40 TL (+3,05) %4,60, TKFEN 64,55 TL (+2,05) %3,28, GESAN 50,50 TL (+1,44) %2,94, OYAKC 26,40 TL (+0,700) %2,72 ve ANSGR 110,80 TL (+2,900) %2,69.

Bugün BIST 100’de en fazla değer kaybeden 5 hisse ise şöyle sıralandı: KONTR 34,60 TL (-2,06) % -5,62, ASELS 81,55 TL (-4,15) % -4,84, ENERY 213,00 TL (-9,80) % -4,40, CVKMD 9,49 TL (-0,38) % -3,85 ve SELEC 65,60 TL (-2,400) % -3,53.

Kaynak: BİST

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