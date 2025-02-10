BİST 100’de Günün Kazanan ve Kaybedenleri

BIST100 GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

BIST100, günü %1,06 oranında 105,80 puan kayıpla 9.845,85 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 84,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında gün içerisinde en fazla değer kazanan 5 hisse şunlardır: ALFAS 69,40 TL (+3,05, +4,60%), TKFEN 64,55 TL (+2,05, +3,28%), GESAN 50,50 TL (+1,44, +2,94%), OYAKC 26,40 TL (+0,70, +2,72%) ve ANSGR 110,80 TL (+2,90, +2,69%).

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’de gün içerisinde en fazla değer kaybeden 5 hissenin sıralaması ise şöyle oldu: KONTR 34,60 TL (-2,06, -5,62%), ASELS 81,55 TL (-4,15, -4,84%), ENERY 213,00 TL (-9,80, -4,40%), CVKMD 9,49 TL (-0,38, -3,85%) ve SELEC 65,60 TL (-2,40, -3,53%).

Kaynak: BİST