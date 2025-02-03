BİST 100’de Günün Yükselen Ve Düşenleri

BIST100 SON DURUM

BIST100, günü %2,30 oranında 229,98 puan düşüşle 9.774,40 puandan kapatıyor. İşlem hacmi ise 110,5 milyar TL seviyesine ulaşıyor. Bu düşüş, yatırımcılar arasında çeşitli tartışmalara yol açarken, endeksin genel gidişatına dair endişeleri artırıyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bugün BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında en fazla değer kazanan 5 hisse şöyle sıralanıyor: TOASO 230,20 TL (+7,70) %3,46; IEYHO 8,93 TL (+0,230) %2,64; ASTOR 120,40 TL (+2,80) %2,38; GUBRF 272,00 TL (+5,25) %1,97 ve OYAKC 24,56 TL (+0,300) %1,24. Bu hisseler, yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasa beklentilerine olumlu katkıda bulunuyor.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Öte yandan, BIST 100 endeksinde en çok değer kaybeden 5 hisse ise şu şekilde sıralanıyor: ALFAS 66,05 TL (-7,30) %9,95; SMRTG 39,86 TL (-4,28) %9,70; CVKMD 315,75 TL (-22,00) %6,51; YKBNK 29,12 TL (-1,600) %5,21 ve KONTR 34,04 TL (-1,82) %5,08. Bu hisselerdeki düşüşler, yatırımcılar için önemli bir risk alarmı oluşturuyor.

Kaynak: BİST