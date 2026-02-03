BIST 100 Endeksi Günlük İyimserliğini Sürdürdü

BIST 100 ENDİKSI YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 254,37 puan artış göstererek 13.926,55 puana ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Toplam işlem hacmi ise 249 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi ise yüzde 2,87 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 4,22 ile iletişimde görülürken, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,74 ile turizm oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DAHA İYİ GÖRÜNÜYOR

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, altın ve gümüş fiyatları toparlanma sürecine girmiş durumda. Yurt içinde BIST 100 endeksi, günü genel alımlarla kapatırken, yükseliş trendini sürdürdü.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık bazda yüzde 4,84 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 27,17 olarak kaydedildi.

VERİ GÜNDEMİ YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını öngörmüştü. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetindeki ürünler ve ağırlıklarını güncelleyerek, bu yıl 428 madde ve 972 madde çeşidini dikkate alacak. Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu verilerinin yanı sıra, dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi yoğun bir veri akışının takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek seviyesinde olduğunu belirtiyor.