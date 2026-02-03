Şifalı Çamur: Hastalara Umut Olmaya Devam Ediyor

sifali-camur-hastalara-umut-olmaya-devam-ediyor

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde geçen ‘Büğlü Baba’ türbesi yakınlarındaki mezarlıktaki şifalı çamurun, içerdiği kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği ifade ediliyor. Bu çamurun öyküsünü anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, “Evliya Çelebi, burayı tarif ederek ‘Büğlü Baba’ yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir” açıklamasında bulundu. Şifalı çamurun isminin buradan kaynaklandığını belirten Uğuz, bu çamurun sabit kalmadığını ve çok sayıda kez analiz edildiğini belirtti. Yurdun dört bir yanından şifa aramak için buraya gelen birçok kişi olduğunu, özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığını dile getirdi.

EGZAMA VE SEDEF HASTALIKLARINA ŞİFA

Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş, “Şifalı çamurun egzama, sedef gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa’dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ARAYIŞI VE YEREL GÜÇ

Halkın burada sunduğu şifalı çamurdan faydalanma taleplerinin artması, bölge için büyük bir fırsat oluşturuyor. Sağlık arayışında olanların sayısındaki artış, bu doğal kaynağın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 6 Yaralı

Aksaray'da yasal alkol sınırını aşan bir sürücü, önündeki araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar arasında hamile bir kadın da bulunuyor.
Gündem

Kars’ta Hasta Çocuklar İçin Mehmetçik Seferberliği

Kars'ta yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde iki çocuğun acil durumu için ekipler hızla harekete geçti. Ambulans, özel ekiplerce kurtarılırken, çocuklar paletli araçla tahliye edildi.
Gündem

Sarıyer’de Kundaklama Şüphesiyle 5 Araç Yanarak Küle Döndü

İstanbul Sarıyer'deki bir otoparkta çıkan yangında 5 araç zarar gördü. Yangının sebebiyle ilgili 13 suç kaydı bulunan bir şüpheli tutuklandı.
Gündem

Gaziantep’te Makarna Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep'teki bir makarna fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin süren yoğun çalışmasıyla 3 saatte söndürüldü. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gündem

D-130 Karayolu’nda Tır Yangını Söndürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hareket halindeki bir tırda yangın meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.