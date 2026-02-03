Marmaris’teki Silahlı Kavga Şüphelisi Aydın’da Takipte

MARMARİS’TE SİLAHLI ÇATIŞMA GERÇEKLEŞTİ

Marmaris Çıldır Mahallesi’nde, İsmet Kamil Caddesi üzerinde silahlı bir çatışma yaşandı. Olayın detaylarına göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan bir tartışma, silahlı kargaşaya dönüştü. Çatışmada M.Ö., yanında taşıdığı silahla Y.T. ve M.G.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

ŞÜPHELİNE YÖNELİK OPERASYON BAŞLATILDI

Marmaris’teki silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.Ö.’nün kullandığı aracın, Çine yönünden girdiği tespit edildi. Aydın’da, dur ihtarına uymayan M.Ö.’nün aracını takibe alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın İncirliova Dereağzı Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu.