Marmaris’teki Silahlı Kavga Şüphelisi Aydın’da Takipte

marmaris-teki-silahli-kavga-suphelisi-aydin-da-takipte

MARMARİS’TE SİLAHLI ÇATIŞMA GERÇEKLEŞTİ

Marmaris Çıldır Mahallesi’nde, İsmet Kamil Caddesi üzerinde silahlı bir çatışma yaşandı. Olayın detaylarına göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan bir tartışma, silahlı kargaşaya dönüştü. Çatışmada M.Ö., yanında taşıdığı silahla Y.T. ve M.G.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı.

ŞÜPHELİNE YÖNELİK OPERASYON BAŞLATILDI

Marmaris’teki silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.Ö.’nün kullandığı aracın, Çine yönünden girdiği tespit edildi. Aydın’da, dur ihtarına uymayan M.Ö.’nün aracını takibe alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın İncirliova Dereağzı Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Van’da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

Van'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı ve şehir hızla beyaz örtüyle kaplandı.
Gündem

Ihlara Vadisi Cam Terasından Düşen Kadın Yaralandı

Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde 50 metre yükseklikten düşen bir kadın, ciddi yaralar aldı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Emekli Maaşlarına Ek Banka Promosyonu Talebi Artıyor

Yeni yıl itibarıyla emekli maaşlarının artması, emeklilerde banka promosyonlarının artırılacağına dair umutlar doğurdu. Türkiye Emekliler Derneği, kamu ve özel bankaların promosyonlarını gözden geçirmesini talep etti.
Gündem

Galatasaray’da Yusuf Demir İle Yollar Ayrılıyor

Galatasaray, kadroda düşünmediği Yusuf Demir ile ayrılma sürecine girdi. Genç futbolcunun menajeri, kulüp ile anlaşma sağlamak için tesislere gitti.
Gündem

Emekli Maaşları Üzerine Yapılan Anket Sonuçları Açıklandı

Türkiye'de emekli maaşları tartışmaları sürerken, emeklilere yöneltilen anket, siyasi tercihlerde önemli eğilimler ortaya koydu. Seçim olursa hangi partiye oy verecekleri merak ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.