Van’da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

Yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, sürücüler trafiği akışında zorlukla ilerledi. Kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkisini artırırken zaman zaman tipi de yaşandı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve tedbirsiz hareket etmemeleri konusunda uyardı.

BELEDİYE VE KARAYOLLARI MÜDAHALEDE

Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışının olumsuz sonuçlara yol açmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece saatlerinde de aralıklı olarak devam etmesinin öngörüldüğünü belirtirken, vatandaşlardan buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.