Gaziantep’te Makarna Fabrikasında Yangın Çıktı

gaziantep-te-makarna-fabrikasinda-yangin-cikti

Yangın, Şehitkamil ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir makarna fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan yangın sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

YANGINA ANINDA MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, 17 araç ve 40 personelle yangına etkin bir müdahale gerçekleştirdi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu an için ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında herhangi bir ölü veya yaralanan olmadığı bilgisi aktarılırken, olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bursa-Yalova Karayolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da bir motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar inceleniyor.
Gündem

Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 6 Yaralı

Aksaray'da yasal alkol sınırını aşan bir sürücü, önündeki araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar arasında hamile bir kadın da bulunuyor.
Gündem

Kars’ta Hasta Çocuklar İçin Mehmetçik Seferberliği

Kars'ta yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde iki çocuğun acil durumu için ekipler hızla harekete geçti. Ambulans, özel ekiplerce kurtarılırken, çocuklar paletli araçla tahliye edildi.
Gündem

Sarıyer’de Kundaklama Şüphesiyle 5 Araç Yanarak Küle Döndü

İstanbul Sarıyer'deki bir otoparkta çıkan yangında 5 araç zarar gördü. Yangının sebebiyle ilgili 13 suç kaydı bulunan bir şüpheli tutuklandı.
Gündem

Şifalı Çamur: Hastalara Umut Olmaya Devam Ediyor

Karaman'ın Göktepe beldesindeki mezarlıkta bulunan yağlı çamur, yaz aylarında artış gösteriyor ve çeşitli hastalıklara şifa kaynağı olarak ilgi topluyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.