Gaziantep’te Makarna Fabrikasında Yangın Çıktı

Yangın, Şehitkamil ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir makarna fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan yangın sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

YANGINA ANINDA MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, 17 araç ve 40 personelle yangına etkin bir müdahale gerçekleştirdi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu an için ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında herhangi bir ölü veya yaralanan olmadığı bilgisi aktarılırken, olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı bildirildi.