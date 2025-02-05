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Gündem

BIST, Günü Düşüşle Tamamladı

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BIST100 HAREKETLERİ

BIST100 endeksi, günü %0,89’luk bir düşüşle 9.719,81 puanla kapattı. Bu süreçte toplam işlem hacmi 104,1 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımcıların gözleri, borsa üzerinde yapılan işlem hacmine çevrildi.

BANK OF AMERICA HİSSE İŞLEMLERİ

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemlerle dikkat çekti. Bugün hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler merak konusu oldu. Bank of America’nın, en çok alım yaptığı 5 hisse ve en çok satış yaptığı 5 hisse hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor.

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Ekonomi

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