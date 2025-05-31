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BİST Soruşturması Devam Ediyor, 12 Tutuklandı

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İŞLEM HACMİNDEKİ DALGALANMALAR HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçlarında ani dalgalanmalar ve yapay fiyat artışlarının küçük yatırımcılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı tespitleri üzerine bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında toplamda 15 şüpheli emniyette gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından, İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldüğü belirtildi. Savcılıkta ifadeleri alınan bu kişilerin tümü, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI

Sulh ceza hakimliği, 12 kişi için tutuklama kararı verirken, üç şüpheli hakkında ise “imza verme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı aldı. Soruşturmanın detaylarına bakıldığında, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin hisselerinde manipülasyon yapıldığı anlaşılmıştı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON SUÇLAMALARI

“Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” adında sosyal medya platformları üzerinden faaliyette bulunan 17 şüpheliye, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Bu doğrultuda emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi ve 15 şüpheli ele geçirildi.

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