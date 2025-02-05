BİST’ten Beş Hisseye Yatırım Tedbiri

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 5 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle birlikte birkaç şirketin hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan tedbirler duyuruldu. Bu şirketler arasında Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA), Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY), İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS), Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) ve Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) bulunuyor.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİN TEDBİRLER

Borsa İstanbul A.Ş.’nin yaptığı açıklamaya göre, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA.E) payı üzerinde 06/02/2025 tarihinden itibaren 1 ay süresince mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ek olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirlerin geçerlilik süresi 05/03/2025 tarihinde sona erecek.

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. VE İHLAS HABER AJANSI A.Ş. ÜZERİNE TEDBİRLER

Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) ve İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) hisseleri için ise, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı doğrultusunda 06/02/2025 tarihli işlemlerden itibaren 05/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredili işlemlere izin verilmeyecek.

RAY SİGORTA A.Ş. İÇİN UYGULANACAK TEDBİRLER

Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) payları hakkında yapılan açıklamada ise, Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 06/02/2025 tarihli işlemlerden itibaren 05/03/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacağı belirtildi. Uygulanan mevcut tedbirler, brüt takas tedbirinin süresince devam edecek.

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDA AÇIKLAMA

Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) için de Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda VBTS kapsamında 06/02/2025 tarihinden 05/03/2025 tarihine kadar emir paketi tedbiri ile işlem yapılacak. Bu tedbir, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” gibi uygulamaları kapsıyor. Halihazırda uygulanan diğer tedbirler (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirinin süresince de geçerli olacak.

Kaynak: KAP