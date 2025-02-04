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BİST’ten DAPGM Hisselerine Tedbir Açıklaması

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DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. HİSSELERİNE GETİRİLEN TEDBİRLER

Borsa İstanbul A.Ş., 4 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) hisseleri ile ilgili olarak Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan tedbirlere dair bilgi verdi.

HİSSE İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

BİST’in yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) nedeniyle DAPGM.E paylarının 05/02/2025 tarihli işlemlerden itibaren 04/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği belirtildi.

Kaynak: KAP

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