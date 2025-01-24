BIST100 Kapanışı ve Borsa Gelişmeleri

BİST100 SEANS KAPANIŞI

BIST100 endeksi, günü %0,08 oranında 7,91 puan kayıpla 10.104,85 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 81,3 milyar TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, gün içerisinde finans ve borsa piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler yaşandı.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZINI ERTELEDİ

Dünya Varlık Yönetim AŞ (DNYVA), 22-23-24 Ocak tarihlerinde talep toplaması planlanan halka arzını, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini KAP’a yaptığı açıklama ile bildirdi.

JP MORGAN’DAN TÜRK TAHVİLLERİNE OLUMLU ADIM

JPMorgan, gelişen ülke tahvil endeksine Türkiye’nin Eylül 2029 vadeli tahvilini ekleme kararı aldı. Bu karar neticesinde Türkiye’nin endeksteki payı, 16 baz puan artışla %1,69’a yükseldi.

TCMB’DEN TARİHİ BİR İHALE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yaklaşık 20 yıl aradan sonra 30 gün vadeli depo alım ihalesi açtı.

MOPAŞ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu hafta talep toplaması yapılan Mopaş Marketçilik’in halka arz sonuçları açıklandı. Talep edilen tahsisat tutarının, ‘Yurt İçi Bireysel Yatırımcı’ ve ‘Mopaş Grubu Çalışanları’ kategorilerinden planlanandan az gelmesi dikkat çekti.