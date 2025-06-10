BİTCOİN 110 BİN DOLARI AŞTI

KRİPTO PAZARINDA YÜKSELİŞ DALGASI

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda önemli bir yükseliş dalgası başlattı. Görüşmelerin olumlu seyri, yatırımcıların risk alma isteğini artırırken, piyasanın lokomotifi Bitcoin 110 bin 587 dolara kadar çıkarak yeni bir rekorun eşiğine geldi. Bitcoin’in piyasa değeri bu artışla birlikte 2,19 trilyon dolara ulaşarak, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

PİYASADA HAREKETLİ GÜNLER

Pazartesi itibarıyla kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış gösterdi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazandı. Ethereum yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde artışlar kaydetti. Genel işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 43 artarak 119 milyar dolara ulaştı. Bu hareketlilik, altcoin piyasasında da yukarı yönlü bir ivme yarattı.

Opsiyon piyasasında da yükseliş eğilimi göze çarpıyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımı da benzer bir tablo sunuyor: İşlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü şekilde gerçekleştirildi. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’de yukarı yönlü hareket beklediklerini gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini güçlendirirken, yatırımcılar için kritik bir dönemece işaret ediyor. ABD-Çin müzakerelerinin durumu ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek en etkili faktörler arasında yer alacak.