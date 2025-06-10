Bitcoin 110 Bin Doları Geçti

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PAZARINI HIZLANDIRIYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda önemli bir yükseliş dalgasını tetikliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi, yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Piyasanın lider varlığı Bitcoin, 110 bin 587 dolara kadar çıkarak tarihi bir rekorun eşiğine geliyor. Bitcoin’in piyasa değeri, bu artışla beraber 2,19 trilyon dolara ulaşıyor. Bu rakam, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık olarak yüzde 64’ünü oluşturuyor.

PİYASADA HIZLI BİR YÜKSELİŞ VAR

Pazartesi gününden itibaren kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış gösterirken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazanıyor. Aynı dönemde Ethereum yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde bir artış yakaladı. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 43 artışla 119 milyar dolara ulaşıyor. Bu dalgalanma, altcoin piyasasını da olumlu yönde etkiliyor.

Opsiyon piyasasında da yükseliş eğilimi gözlemleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarına yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatteki işlem dağılımı benzer bir trend sergiliyor; işlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü gerçekleştiriliyor. Bu oranlar, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini artırıyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerinin durumu ve makroekonomik göstergeler, kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek en önemli faktörler arasında yer alacak.