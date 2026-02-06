Trabzonspor Paintsil Transferinde Onuachu İle İleri Adım Atıyor

trabzonspor-paintsil-transferinde-onuachu-ile-ileri-adim-atiyor

Trabzonspor, kanat hattını güçlendirmek amacıyla Los Angeles Galaxy’de forma giyen Joseph Paintsil transferi üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyu kadrosuna katmak için rota çizerken, bu süreçte eski bir arkadaşının desteğiyle ilerliyor; Paul Onuachu ikna sürecinde aktif bir rol oynuyor. Paintsil’in MLS ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürse de kulüp, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için kararlı bir tutum sergiliyor. Taraftarlar, hücum hattına yapılacak takviyeyi büyük bir heyecanla bekliyor.

ONUACHU’NUN ROLÜ VE İKNA SÜRECİ

Onuachu’nun Paintsil ile Genk dönemindeki yakın ilişkisi, transfer müzakerelerinde bordo-mavili ekibe avantaj sağlıyor. Eski takım arkadaşının doğrudan iletişim kurması, oyuncunun Türkiye’ye uyum sağlaması ve sportif projeye ikna edilmesinde kritik bir etken olabiliyor.

SÖZLEŞME VE TRANSFER ZORLUKLARI

Paintsil’in 2024 yılında MLS’e transfer olması ve sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam etmesi, Trabzonspor’un pazarlık masasında karşılaşacağı en önemli engeller arasında yer alıyor. Kulübün hızlı bir şekilde sonuca ulaşma kararlılığı, bonservis müzakereleri ve oyuncunun maaş beklentilerinde esneklik gerektirebilir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TCMB Enflasyon Raporu 2026-I Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 Şubat'ta İstanbul'da 2023 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu duyuracak.
Gündem

AB-Hindistan STA Türk Kırtasiyeciler İçin Tehdit Oluşturuyor

Tüm Kırtasiyeciler Derneği, AB ile Hindistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rekabetine olumsuz etki yapabileceğini bildirdi.
Gündem

Muratbey Türk Peynirlerini Tokyo’da Gıda Profesyonelleriyle Buluşturuyor

Muratbey, Türkiye’nin önde gelen peynir markalarından biri olarak, Japonya pazarına adım atıyor ve 2026'daki FOODEX JAPAN etkinliğinde Türk peynirlerini tanıtacak.
Gündem

EMITT Fuarı 29. Kez İstanbul’da Kapılarını Açtı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen EMITT Fuarı, 29. kez turizm sektörünü buluşturdu. 29 ülkeden 100'den fazla uluslararası katılımcı ile birçok yerli firma etkinlikte yer aldı.
Gündem

Depremin Üçüncü Yılında Acılı Anma Töreni

Kahramanmaraş'taki depremlerde hayatını kaybeden 53 binden fazla kişi anılıyor. Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret ederek acısını dile getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.