Trabzonspor Paintsil Transferinde Onuachu İle İleri Adım Atıyor

Trabzonspor, kanat hattını güçlendirmek amacıyla Los Angeles Galaxy’de forma giyen Joseph Paintsil transferi üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyu kadrosuna katmak için rota çizerken, bu süreçte eski bir arkadaşının desteğiyle ilerliyor; Paul Onuachu ikna sürecinde aktif bir rol oynuyor. Paintsil’in MLS ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürse de kulüp, bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için kararlı bir tutum sergiliyor. Taraftarlar, hücum hattına yapılacak takviyeyi büyük bir heyecanla bekliyor.

ONUACHU’NUN ROLÜ VE İKNA SÜRECİ

Onuachu’nun Paintsil ile Genk dönemindeki yakın ilişkisi, transfer müzakerelerinde bordo-mavili ekibe avantaj sağlıyor. Eski takım arkadaşının doğrudan iletişim kurması, oyuncunun Türkiye’ye uyum sağlaması ve sportif projeye ikna edilmesinde kritik bir etken olabiliyor.

SÖZLEŞME VE TRANSFER ZORLUKLARI

Paintsil’in 2024 yılında MLS’e transfer olması ve sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam etmesi, Trabzonspor’un pazarlık masasında karşılaşacağı en önemli engeller arasında yer alıyor. Kulübün hızlı bir şekilde sonuca ulaşma kararlılığı, bonservis müzakereleri ve oyuncunun maaş beklentilerinde esneklik gerektirebilir.