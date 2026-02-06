Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 12 İlde Eş Zamanlı Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Forex yatırım dolandırıcılığı çerçevesinde bazı firmaların internet sitelerinin tam olarak kopyalandığı belirlendi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ile Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin iş birliğiyle İstanbul merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve bu kapsamda 48 şüpheli gözaltına alındı. MASAK analizleri sonucunda, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden altın alım-satım işlemleriyle sisteme sokularak toplamda yaklaşık 313 milyon lira tutarında gelir aklandığı tespit edildi.

OPERASYONUN KAPSAMI VE GÖZALTILAR

Düzenlenen operasyonlar İstanbul ile birlikte Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi. Soruşturmada hedef alınan 59 şüpheliden 48’i yakalanırken, aranan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMA YÖNTEMİ

Soruşturma bulgularına göre dolandırıcılıkta izlenen yöntemler arasında, firmaların resmi web sitelerinin birebir kopyalanması ve yatırımcıların bu sahte platformlara yönlendirilmesi yer almakta. Elde edilen gelirler, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına gönderildi. MASAK analizleri, bu işlemlerin altın alım-satımı yapılıyormuş gibi gösterildiğini ortaya koydu.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI VE FİNANSAL TESPİTLER

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalarda, suça katıldığı değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilere ait olduğu belirlenen yaklaşık 120 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet bulunmakta.

SORUŞTURMANIN YÖNETİCİLERİ VE SONRAKİ ADIMLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen süreçte, MASAK ve Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve mali analizleri belirleyici rol oynadı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri, el konulan varlıkların kaynakları ve paravan yapılara yönelik adli ve mali incelemeler devam etmekte; soruşturmanın daha da genişleyebileceği ifade ediliyor.