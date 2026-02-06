Bitcoin 60 Bin Dolara Gerileyerek Tarihi Düşüş Yaşadı

Kripto para piyasaları sert dalgalanmalar yaşıyor. Teknoloji hisselerindeki küresel satış baskısı ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasının etkisiyle Bitcoin, son işlem gününde 60 bin dolar seviyesinin altına düşerek son 16 ayın en düşük seviyesini denedi. Kripto para piyasası, yaşanan bu keskin düşüş ile birlikte zorlu bir haftayı geride bırakıyor. Bitcoin, kritik bir eşiği test ederken tepki alımlarıyla kısmen toparlamaya çalıştı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ SATIŞ BASKISINDAN ETKİLENİYOR

Haftanın son işlem gününde Bitcoin, teknoloji alanındaki satış dalgasına bağlı olarak 60.000 dolara kadar indi. Erken saatlerde 60.008,52 dolara düşerek yatırımcılar arasında tedirginlik yaratan lider kripto para, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla birlikte sınırlı bir artış yaşayarak yüzde 1,64’lük bir yükselişle 64.153,24 dolara yükseldi. Bu fiyat seviyeleri, Bitcoin için tarihi bir geri dönüş anlamına geliyor. Kripto varlıklar, Donald Trump’ın seçim kampanyası döneminde sektöre verdiği desteğin etkisiyle yükselişe geçtiği dönemden önceki son büyük durak olan Ekim 2024 dönemindeki düşük seyrine geri dönmüş durumda.