Bitcoin 90 Bin Doların Altında Geri Düştü

KRİPTO PARA PİYASALARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor. Son günlerde satış odaklı bir seyir izleyen Bitcoin, yüzde 5’ten fazla bir düşüşle 96 bin 400 dolardan 90 bin dolardan daha aşağı seviyeleri test etti. Bu durum, Bitcoin’in kasım ayından bu yana gördüğü en düşük seviye olma niteliğini taşıyor. Kripto varlıkların en büyüğü olan Ethereum ise 2 bin 800 dolardan 2 bin 400 doların altına kadar geriledi.

Kripto para piyasalarındaki bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine dair açıklamalarının ardından gerçekleşti. Trump, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere uygulanacak gümrük vergilerinin planlandığı şekilde devam edeceğini ifade etti. Bu gelişmeler, piyasada önemli hareketliliklere neden olurken, 285 bin 186 yatırımcı likide oldu.

Coinglass verilerine göre, vadeli piyasada son 24 saat içinde toplam 884 milyon dolarlık pozisyon sıfırlandı. Analistler, Bitcoin’in geleneksel piyasalarla giderek artan bir ilişki kurduğunu dile getiriyor. Makroekonomik belirsizliklerin giderek arttığını belirten uzmanlar, Bitcoin’in kritik bir dönüm noktasında olduğunu vurguluyor.