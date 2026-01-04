Bitcoin 91 Bin Doları Geçerek Tırmanmaya Devam Ediyor

DÜNYA GENELİNDE KÜRESEL KRİPTO PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Dünyanın en büyük dijital para birimi Bitcoin, Asya piyasalarında hafta sonu gösterdiği yükselişle 91.000 doları geçti. Son bir haftada yaklaşık %4’lük bir değer artışı gösteren Bitcoin, yılın başlangıcından bu yana ivmesini giderek güçlendiriyor. Bu yükselişin nedenlerinden biri, Venezuela’da artan siyasi ve jeopolitik belirsizlikler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür krizlerin yatırımcıları geleneksel finans sistemlerinden uzaklaştırarak alternatif varlıklara, özellikle kripto paralara yönlendirdiğini vurguluyor.

KRİPTO PAZARINDA ALTCOINLER DE YÜKSELİYOR

Kripto piyasalarındaki canlılık, sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum, gün içerisinde yaklaşık %1 artış göstererek 3.150 dolar seviyesine yaklaştı ve haftalık getirisi %7’ye ulaştı. Solana ise günlük %1.6’lık bir artışla son bir haftada %8’in üzerinde değer kazancı sağladı. XRP, 2 dolarlık eşiği aşarak günlük %0.6, haftalık bazda da %10’a yakın bir artış kaydetti. Cardano’da sınırlı bir yükseliş gözlemlenirken, haftalık kazanç %8 olarak hesaplandı.

KRİPTO PARA PİYASALARINDAKİ ARTIK DEĞER

Yılın başından beri kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 80 milyar dolar artarak 3,14 trilyon dolara ulaştı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin kısa vadede dalgalanmalara yol açabileceğini, bununla birlikte altcoinlerde gözlemlenen güçlü performansın piyasalara olan güvenin yavaş yavaş yeniden tesis edildiğine işaret ettiğini belirtiyor.