Plastik Ürünler Piyasadan Kaldırılıyor: Yeni Yönetmelik Yolda

ÇEVRE BAKANLIĞI TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ YASAKLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kirliliğini azaltmak amacıyla tek kullanımlık ürünleri piyasadan kaldırma yönünde bir yönetmeliği bu yıl sonunda uygulamaya koymayı planlıyor. Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde, depozito yönetim sistemi ile içecek ambalajlarının geri dönüşümünü teşvik eden bakanlık, çevrenin korunması adına önemli bir adım atıyor.

HAZIRLIKLAR İLERLEDİ

Geçtiğimiz yıl Bakanlık tarafından yayımlanan 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı ile Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası çerçevesinde, tek kullanımlık plastiklerin, deniz kirliliği ve mikroplastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Yönetmelik çalışmaları bu bağlamda sona yaklaşırken, “AB Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi”ne uyum sağlama amacı da ön planda tutuluyor.

PLASTİK ÜRÜNLER DÜZENLEMELERE TABİ OLACAK

Bakanlık, çevresel sorunları artıran tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını sona erdirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak pamukları gibi ürünlerin yasaklanmasına yönelik yönetmelik taslağı, önümüzdeki günlerde ilgili kurumların görüşüne sunulacak. Sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından düzenlemenin yıl sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ATIK YÖNETİM MALİYETLERİ AZALACAK

Tek kullanımlık plastik ürünlerin piyasadan kaldırılmasıyla, yıllık 1,5 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçilecek ve 1,5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf sağlanması hedefleniyor. Bu durum, çevreye daha az zarar verilmesi anlamına geliyor.

DOĞA DOSTU ALTERNATİFLER SUNULACAK

Tek kullanımlık plastik ürünlerin yerini doğa dostu alternatifler, cam, porselen, ahşap ve karton gibi malzemeler alacak. İlerleyen süreçte, kısmen plastikten yapılmış içecek bardakları ve gıda kaplarıyla birlikte kargo poşetleri ve ıslak mendil gibi ürünlerin tüketiminin azaltılması için çeşitli tedbirlerin uygulanması planlanıyor.

TOPLUMSAL DESTEK ARTIYOR

Bakanlık, yeni düzenleme için Türkiye İstatistik Kurumu ile bir araştırma gerçekleştirerek vatandaşların tek kullanımlık plastiklere olan tutumunu belirledi. Araştırmaya katılan bireylerin yüzde 77,65’i bu ürünlerin kullanımının azaltılmasını desteklerken, yüzde 60,02’si ise yasaklanmasını faydalı buluyor. Katılımcıların büyük bir kısmı alternatif ürünlere yönelim gösteriyor.

KULLANIMDAKİ TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİN MİKTARI

Türkiye’de 2022 yılı itibarıyla, toplamda 709 bin 348 ton tek kullanımlık plastik ürün tüketildi. Bu ürünler arasında kulak pamukları, çatal kaşık, tabak, pipet ve plastik bardaklar yer alıyor. Tek kullanımlık plastik tüketiminin artışı, çevresel sorunlara neden olmaya devam ediyor.