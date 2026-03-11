İran Operasyonları İle ABD Altyapısını Hedef Alıyor

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 12. gününü dolduruyor. Gerilim bölgedeki tırmanışını sürdürürken, taraflardan savaşla ilgili sıklıkla açıklamalar gelmeye devam ediyor.

30 NOLU AÇIKLAMAYI YAYIMLADILAR

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından hazırlanan 30 numaralı yazılı açıklamayı yayınladı. Açıklamada, “Tel Aviv’in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa’daki askeri tesisler ile Erbil’deki ABD hedeflerinin yanı sıra bölgedeki 5. Deniz Filosu’nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlangıcından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu.” ifadelerine yer verildi.

2 TONLUK BALİSTİK BAŞLIKLI FÜZE

Operasyonda iki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı ve operasyonun 3 saatten fazla sürdüğü bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak’taki üslerine yönelik saldırılar düzenleyerek bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini iddia etti. İran devlet televizyonu, “Gerçek Vaat-4” operasyonunun 36. dalgasına ilişkin bilgileri paylaştı.

İSRAİL ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

Savaşın 12. gününde İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, günlük olarak İran’dan füze saldırıları gerçekleştirildiği ve eş zamanlı olarak Lübnan’daki Hizbullah’ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle karşı saldırılar düzenlediği belirtildi.

KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail’e yönelik misillemelerde kullanılan İran mühimmatına dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana İran tarafından atılan füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğunun altı çizildi. İran’ın misillemelerinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 200 kişinin yaralandığı, bunlardan 7’sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri bombardımanlar başlatmıştı. İran ise karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde hedeflerine saldırılar düzenledi. ABD-İsrail saldırıları sonucunda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililerin verilerine göre, bu saldırılarda toplamda 1332 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.