Denizli Buldan’da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

denizli-buldan-da-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi

Denizli’nin Buldan ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Deprem, saat 07.42’de 4 büyüklüğü ile kaydedildi.

DERİNLİĞİ 5.24 KİLOMETRE

Yetkililer, sarsıntının yerin 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıtta büyük indirim bekleniyor: ÖTV etkisiyle sınırlı

Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan maliyetler sonrası petrol fiyatları düştü. Motorin ve benzin fiyatlarında indirim bekleniyor, ancak büyük oranda vergilerle yansıtılacak.
Gündem

İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Ciddileşti

Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık problemleri yaşadığını duyurdu ve Ortaylı için dua talebinde bulundu.
Gündem

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gündem

Icardi Galibiyet Sevinci Yaşamadı Ve Ayrıldı

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmaması ve sosyal medyada sessiz kalması merak uyandırdı.
Gündem

İran Gerilimi: Witkoff’tan Dikkat Çeken Değerlendirme

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi, İsrail'in savunmasızlığına vurgu yaparak, ülkenin tek bir bombayla facia yaşayabileceğini açıkladı. Savaş ortamı devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.