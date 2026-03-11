Denizli Buldan’da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi 08:21 — 11 Mart 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır Denizli’nin Buldan ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI Deprem, saat 07.42’de 4 büyüklüğü ile kaydedildi. DERİNLİĞİ 5.24 KİLOMETRE Yetkililer, sarsıntının yerin 5.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Akaryakıtta büyük indirim bekleniyor: ÖTV etkisiyle sınırlı Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan maliyetler sonrası petrol fiyatları düştü. Motorin ve benzin fiyatlarında indirim bekleniyor, ancak büyük oranda vergilerle yansıtılacak. 22 dakika önce yayınlandı! Gündem İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Ciddileşti Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık problemleri yaşadığını duyurdu ve Ortaylı için dua talebinde bulundu. 32 dakika önce yayınlandı! Gündem Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon Düzenlendi Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 1 saat önce yayınlandı! Gündem Icardi Galibiyet Sevinci Yaşamadı Ve Ayrıldı Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmaması ve sosyal medyada sessiz kalması merak uyandırdı. 2 saat önce yayınlandı! Gündem İran Gerilimi: Witkoff’tan Dikkat Çeken Değerlendirme ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi, İsrail'in savunmasızlığına vurgu yaparak, ülkenin tek bir bombayla facia yaşayabileceğini açıkladı. Savaş ortamı devam ediyor. 2 saat önce yayınlandı!