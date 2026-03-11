İran Gerilimi: Witkoff’tan Dikkat Çeken Değerlendirme

iran-gerilimi-witkoff-tan-dikkat-ceken-degerlendirme

Orta Doğu’da Gerginlik Artıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki tansiyon hızla yükselirken, Washington’dan önemli bir açıklama geldi. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bir TV kanalında İsrail’in güvenlik durumu hakkında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti.

İSRAİL TEK BOMBAYLA YOK EDİLEBİLİR

Witkoff, İsrail’in işgal altında bulundurduğu toprakların coğrafi açıdan kısıtlı ve stratejik olarak savunmasız olduğunu belirterek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. “Şunu söyleyeyim: İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke. Tek bir bomba onları ortadan kaldırmaya yeter. İşte bu yüzden bu durum İsrail için varoluşsal bir mesele.” dedi. Bu ifadeler, Washington’dan İsrail’in güvenlik stratejisi hakkında yapılan en çarpıcı yorumlar arasında yerini aldı.

İRAN’IN ASKERİ KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasının devamında Witkoff, İran’ın askeri potansiyeline de vurgu yaptı. Tahran’ın nükleer programını korumak amacıyla kurduğu savunma sistemlerinin bölgedeki güç dengesini sarsma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Witkoff, İran’ın gelişmiş saldırı füzeleri ve bunları koruyan savunma sistemlerinin İsrail üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. ABD’li yetkili, İran’ın geliştirdiği silah sistemlerinin bölgedeki güç dengesini daha da hassas hale getirdiğine dikkat çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıtta büyük indirim bekleniyor: ÖTV etkisiyle sınırlı

Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan maliyetler sonrası petrol fiyatları düştü. Motorin ve benzin fiyatlarında indirim bekleniyor, ancak büyük oranda vergilerle yansıtılacak.
Gündem

İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Ciddileşti

Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık problemleri yaşadığını duyurdu ve Ortaylı için dua talebinde bulundu.
Gündem

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gündem

Icardi Galibiyet Sevinci Yaşamadı Ve Ayrıldı

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmaması ve sosyal medyada sessiz kalması merak uyandırdı.
Gündem

Plastik Ürünler Piyasadan Kaldırılıyor: Yeni Yönetmelik Yolda

Plastik kirliliğini azaltmak için yeni bir yasak geliyor. Çevre Bakanlığı, tek kullanımlık plastik ürünleri, örneğin çatal ve pipetleri yasaklamayı planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.