İran Gerilimi: Witkoff’tan Dikkat Çeken Değerlendirme

Orta Doğu’da Gerginlik Artıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki tansiyon hızla yükselirken, Washington’dan önemli bir açıklama geldi. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bir TV kanalında İsrail’in güvenlik durumu hakkında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti.

İSRAİL TEK BOMBAYLA YOK EDİLEBİLİR

Witkoff, İsrail’in işgal altında bulundurduğu toprakların coğrafi açıdan kısıtlı ve stratejik olarak savunmasız olduğunu belirterek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. “Şunu söyleyeyim: İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke. Tek bir bomba onları ortadan kaldırmaya yeter. İşte bu yüzden bu durum İsrail için varoluşsal bir mesele.” dedi. Bu ifadeler, Washington’dan İsrail’in güvenlik stratejisi hakkında yapılan en çarpıcı yorumlar arasında yerini aldı.

İRAN’IN ASKERİ KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasının devamında Witkoff, İran’ın askeri potansiyeline de vurgu yaptı. Tahran’ın nükleer programını korumak amacıyla kurduğu savunma sistemlerinin bölgedeki güç dengesini sarsma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Witkoff, İran’ın gelişmiş saldırı füzeleri ve bunları koruyan savunma sistemlerinin İsrail üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. ABD’li yetkili, İran’ın geliştirdiği silah sistemlerinin bölgedeki güç dengesini daha da hassas hale getirdiğine dikkat çekti.