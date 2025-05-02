Bitcoin 97.500 Dolara Yükseliyor!

BİTCOİN’İN GÜÇLÜ DÖNÜŞÜ

Kripto para piyasası, Bitcoin’in 97.500 dolarlık seviyeyi geçmesiyle hareketli günler yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri yüzünden Ocak 2025’te 109.464 dolara ulaşan Bitcoin, bu dönemde %30’a varan değer kaybı yaşadı. Ancak, Fed’in Haziran 2025’te faiz indirimine gitme olasılığı, Bitcoin’in yeniden yükselmesini sağladı. Ethereum da %1,5’lik bir artış göstererek 1.800 dolar seviyelerine yerleşti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Bitcoin, 2 Mayıs 2025 itibarıyla %3,1’lik bir artışla 97.500 dolara ulaşarak 21 Şubat’tan beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Ardından 97.000 doların hemen altında dengelenen kripto para, 7 Şubat’ta 100.000 dolar seviyesine yaklaşmayı başardı. ABD ekonomisinde gözlemlenen daralma sinyalleri, Fed’in Haziran 2025’te faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı. Düşük faiz ortamı, yatırımcıları Bitcoin gibi riskli varlıklara yönlendirmeye teşvik ediyor.

Bitcoin (BTC): %3,1’lik artış göstererek 97.500 dolara ulaştı ve şu an 97.000 dolar civarında işlem görüyor. 20 Ocak’ta tüm zamanların zirvesi olan 109.464 dolara ulaşmıştı. CoinGecko verilerine göre, 11 Ocak’ta 94.566 dolardı. Ethereum (ETH): %1,5 artışla 1.800 dolar seviyesinde. Ethereum, Bitcoin’in yükselişiyle paralel hareket ediyor. Piyasa genel durumu: Kripto piyasasının toplam hacmi 2,2 trilyon dolara erişti. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %64 ile son 5 yılın zirvesine ulaştı.