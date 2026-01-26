Bitcoin’de Küresel Jeopolitik Gelişmelere Bağlı Düşüş Devam Ediyor

KÜRESEL JEOPOLİTİK GELİŞMELER BİTCOİN’İ ETKİLİYOR

Kripto para birimi Bitcoin, dünya genelindeki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Son bir haftadır süregelen geri çekilme sonucunda, Bitcoin 88 bin dolar barajının altına inmiş bulunuyor.

DÜŞÜŞ SİRKÜLASYONU DEVAM EDİYOR

Kripto para piyasalarındaki risk iştahı göze çarpar biçimde azalırken, düşüş serisi de sürüyor. Risk iştahındaki azalmayı tetikleyen unsurlar arasında Grönland üzerindeki jeopolitik risklerin yanı sıra, ABD’den Kanada’ya olabilecek yüzde 100 tarife tehdidi de yer alıyor. Bitcoin, dün öğleden sonra 87 bin 800 dolara kadar gerileyerek, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybı yaşadı. Bugün sabah saatlerinde Bitcoin, 87 bin 409 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.