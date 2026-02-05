Bitcoin Dibe Vurdu: 70 Bin Doların Altında

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD hükümetinin kripto para birimlerini kurtarmayacağına dair açıklama yapmasının ardından, Bitcoin değer kaybı yaşayarak Şubat ayı başlarında 70 bin dolar seviyelerine geriledi. Bu durum, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeler arasında yer aldı. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde Bessent’in, Hazine Bakanlığı’nın Bitcoin veya diğer dijital varlıkları satın alma yetkisine sahip olup olmadığı sorulduğunda, böyle bir yetkiye sahip olmadığını ifade etti.

YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Ekim ayında ulaştığı zirve seviyesinden bu yana yüzde 40’tan fazla bir değer kaybı yaşadı. Yatırımcı Michael Burry, mevcut durumda satışların derinleşebileceği ve son bir yıl içinde önemli miktarlar satın alan şirketlere kalıcı zararlar verebileceği hususunda uyarılarda bulundu. Burry, Bitcoin’in tamamen spekülatif bir varlık olarak değerlendirildiğini ve değerli metallerle karşılaştırıldığında değer kaybına karşı yeterli bir koruma sunamadığını iddia etti.

BITCOIN NE KADAR?

Güncel olarak Bitcoin, yaklaşık yüzde 7’lik bir düşüşle 70 bin 900 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bunun yanı sıra, toplam kripto para piyasası büyüklüğü de yüzde 6,5 oranında bir kayıpla 2,4 trilyon dolara gerilemiş durumda.