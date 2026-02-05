Fed’in Bankalara Yönelik Stres Testi Sonuçları Açıklandı

ABD MERKEZ BANKASI’NIN STRES TESTİ AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası, büyük bankaların olası bir resesyon dönemindeki performansını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği stres testi için varsayımsal senaryolarını tamamlayarak kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, nihai senaryoların geçen yıl ekim ayında önerilenlerle büyük oranda örtüştüğü kaydedildi.

GİRESİMSEL STRES TESTLERİ

Bu yıl 32 bankanın ticari ve konut gayrimenkul piyasaları ile kurumsal borç piyasalarında artan stres koşullarına karşı ciddi bir küresel resesyona tabi tutulacağı belirtilirken, mevcut stres sermaye tamponu gereksinimlerinin 2027’ye kadar devam etmesine karar verildiği vurgulandı.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELİYOR

Açıklamada, bu yılın senaryosunda işsizlik oranının yaklaşık 5,5 puan artarak yüzde 10’a ulaşabileceği ifade edildi. Şiddetli piyasa dalgalanmalarının işsizlikteki bu artışa katkıda bulunacağı, aynı zamanda kurumsal tahvil getiri farklarının genişlemesi ve varlık fiyatlarının çöküşünün de etkili olacağı belirtildi. Konut fiyatlarında yaklaşık yüzde 30 ve ticari gayrimenkul fiyatlarında ise yüzde 39 oranında düşüş yaşanabileceği belirtildi.