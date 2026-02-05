SGK Prim Borçlarına Yeni Düzenleme Kolaylık Sağlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu ödemeleriyle ilgili yeni bir düzenleme gerçekleştirerek vatandaşlara önemli bir kolaylık sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiye göre, tecil ve taksitlendirme başvurularında aranan yüzde 10 peşinat zorunluluğu artık geçerli değil. Bu değişiklikle birlikte, ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit miktarlarda ödenmesi mümkün hâle geldi.

PRİM BORCUNDA YENİ DÜZENLEME

Bakan’ın mesajında, “Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik” ifadelerine yer verildi. Yapılan düzenleme ile birlikte, “Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu yeni düzenleme ile borç ödemeleri daha basit hale gelerek, vatandaşların ihtiyacına destek sağlanmış oldu.