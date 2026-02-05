SGK Prim Borçlarına Yeni Düzenleme Kolaylık Sağlıyor

sgk-prim-borclarina-yeni-duzenleme-kolaylik-sagliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu ödemeleriyle ilgili yeni bir düzenleme gerçekleştirerek vatandaşlara önemli bir kolaylık sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiye göre, tecil ve taksitlendirme başvurularında aranan yüzde 10 peşinat zorunluluğu artık geçerli değil. Bu değişiklikle birlikte, ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit miktarlarda ödenmesi mümkün hâle geldi.

PRİM BORCUNDA YENİ DÜZENLEME

Bakan’ın mesajında, “Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik” ifadelerine yer verildi. Yapılan düzenleme ile birlikte, “Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu yeni düzenleme ile borç ödemeleri daha basit hale gelerek, vatandaşların ihtiyacına destek sağlanmış oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuruları Başlıyor

Yarın, Türkiye genelindeki milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular başlayacak, ÖSYM'nin çevrimiçi platformu ise süreçte büyük kolaylık sunacak.
Gündem

Avustralya Polisi 27 Yaşındaki Zanlıdan 23 Bin Cinsel İçerik Ele Geçirdi

Avustralya'da 27 yaşındaki bir şahıs, bilgisayarında 23 bin çocuk istismarı görüntüsü bulunduktan sonra 596 suçlamayla yargı sürecine alındı. Mağdurların yaşları 7 ila 15 arasında.
Gündem

Kentsel Dönüşümde Yönetmelik Değişiklikleri Yolda

Kentsel dönüşümdeki yeni düzenleme, riskli binaların tespiti ve yıkım süreçlerini etkileyerek hak sahiplerinin dikkatli olmasını gerektiriyor; aksi halde devlet baskın haklarına sahip olabilecek.
Gündem

Romanya’da Futbol Krizi: Mircea Lucescu’nun Sağlık Sorunları

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım ile mücadele edecek Romanya'da, teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu endişe kaynağı oldu.
Gündem

Asi Nehri 14,3 Milyar Liralık Yatırımla Güçlendi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Asi Nehri için yapılan 14,3 milyar liralık yatırımlarla nehrin daha güvenli ve düzenli hale getirildiğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.