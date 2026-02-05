Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon Devam Ediyor

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mersin, Çanakkale ve Isparta illerinde torbacı olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarına karşı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. Yerlikaya, bu operasyonlar kapsamında toplamda 465 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

HEDEF GENÇLERİ KORUMAK

Bakan Yerlikaya, “Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.” şeklinde bilgi verdi. Uyuşturucuyla mücadelede çok katmanlı ve çok boyutlu bir yaklaşım benimsendiğinin altını çizen Yerlikaya, “Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz.” ifadelerini kullandı.