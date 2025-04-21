Bitcoin, Dolar Düştükçe Yükseldi

DOLARIN DÜŞÜŞÜ VE BITCOIN’İN TIRMANIŞI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma girişimlerine dair endişeler artarken, dolar değer kaybediyor. Bu durum Bitcoin’in, Trump’ın “Kurtuluş Günü” tarife açıklamalarından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasına zemin hazırladı. Bloomberg verilerine göre, en büyük kripto para birimi Pazartesi sabahı Singapur’da yaklaşık yüzde 3 artışla 87 bin 600 doların üstüne çıktı. Bu yükseliş, Trump’ın 2 Nisan’da yaptığı karşılıklı gümrük vergisi duyurusunun ardından oluşan kayıpların büyük bir kısmını telafi etti.

PİYASA YANSIMALARI VE DOLAR KAYBI

Bitcoin’in bu toparlanması, Başkan Trump’ın Federal Rezerv’e yönelik eleştirilerinin bağımsızlığıyla ilgili kaygıları artırmasının ardından gerçekleşti. Dolar ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri, bu gelişmelerle birlikte geriledi. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in Cuma günü, Trump’ın Powell’ı görevden alıp alamayacağını araştırdığını belirtmesinin ardından, doların bir göstergesi Ocak 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Bitcoin’deki bu artış, aynı zamanda altındaki yükselişle de örtüşüyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü varlıklara ve enflasyondan korunma amaçlı yatırımlara olan talebin arttığını gösteriyor. FalconX’te APAC türev ticareti lideri Sean McNulty, “USD’nin zayıflığı kriptodaki ralliyi yönlendiriyor” açıklamasında bulundu. Ancak kripto piyasasındaki “zayıf tatil likiditesinin” bu hareketin abartılmasına yol açtığını da ekledi.