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Ekonomi

Bitcoin Fiyatı 2028’de 500 Bin Dolar Olabilir

bitcoin-fiyati-2028-de-500-bin-dolar-olabilir

BİTCOİN FİYATI 2025-2028 ARASINDAKİ TAHMİNLER

Standard Chartered’ın yayımladığı rapora göre, bitcoin’in değeri 2025 yılında 200 bin dolara, 2026’da 300 bin dolara ve 2027’de 400 bin dolara ulaşacak. 2028 yılına gelindiğinde ise bitcoin fiyatının 500 bin dolara yükselerek stabil bir seviyeye gelip geldiği bekleniyor.

DOSTANE DÜZENLEME ORTAMI VE YATIRIMCI İLGİSİ

İngiliz çok uluslu banka Standard Chartered, bitcoin’in fiyatının ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresi sona ermeden 500 bin dolara varacağını öngörüyor. Bankanın yorumuna göre, bu yükselişin ana nedenleri arasında daha dostane bir düzenleyici ortam ve artan yatırımcı ilgisi yer alıyor. Şu anda 98 bin dolar seviyelerinde bulunan bitcoin, Trump’ın Kasım ayındaki seçim zaferinden bu yana yüzde 43 değer kazanmış durumda.

Bankanın analizlerine göre, bitcoin önümüzdeki 2 ay içerisinde 130 bin dolara doğru bir yükseliş gösterebilir. Geçtiğimiz ay 109 bin 500 dolara çıkarak yeni bir zirve yakalayan bitcoin, son haftalarda dalgalı bir seyir sergiliyor. 91 bin dolara kadar düşen bitcoin, şu an 97 bin 500 dolarda denge sağlama çabası gösteriyor.

Kaynak: CNBC-e

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