Bitcoin Fiyatında Tarihi Düşüş: 60 Bin Dolar Kritik Seviye

Haftanın ilk işlem gününde Bitcoin, yüzde 4,41 oranında bir düşüşle 64 bin 630 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Bugün, TSİ 07:00’ye kadar olan işlemlerde BTC fiyatı en düşük 63 bin 400 doları gördü. Bitcoin bu yıl, 6 Şubat 2026 tarihinde 59 bin 930 dolarlık en düşük seviyeyi test etmişti. Bu seviye, BTC’nin son 16 ay içindeki en düşük düzeylerine işaret etmekte. Kritik 24 Şubat 2026 BTC fiyatının bu seviyeye yaklaşması da gözlerden kaçmıyor.

DÜŞÜŞ SEBEPLERİ

Jeopolitik gerilimlerin artışı ve makroekonomik belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. ABD ile İran arasında müzakereler sürüyor olsa da, Washington’un Orta Doğu’da askeri yığınak yapması potansiyel çatışma endişelerini canlı tutmakta. Ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi’nin “red” kararı sonrasında Başkan Donald Trump’ın yeni tarifeler açıklaması gümrük vergisi belirsizlikleri ve küresel ticaret kaygılarını artırdı. Son bir hafta içerisinde, bu nedenlerle ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) BTC’den yaklaşık 400 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Bitcoin, son günlerde ABD’de yazılım alanındaki endişelerden de olumsuz etkilenmeye başladı. Dünkü borsa işlemlerinde önemli düşüşler kaydedildi. Dow Jones yüzde 1,66, S&P 500 yüzde 1,04 ve Nasdaq yüzde 1,13 değer kaybetti. Yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Anthropic, Claude Code ürünü için yeni programlama yeteneklerini tanıttı ve bu ürünün birçok yazılımın yerini alabileceği kaygıları sektör hisselerinde sert satışlara yol açtı. IBM yüzde 13,15, Oracle yüzde 4,57, Microsoft yüzde 3,21, Adobe yüzde 4,61 ve CrowdStrike yüzde 9,85 oranında değer kaybetti. Teknoloji sektöründeki yazılım alanındaki kayıplar, kripto varlıklarda da yeni endişe nedenleri yaratmakta. Kripto varlıklar üzerindeki duyarlılık zayıf seyrederken, yatırımcılar orta ve uzun vadede bir trend dönüşümünü beklemeye başladı. Ancak belirsiz makroekonomik göstergeler ve düzenleyici belirsizlikler devam ettikçe Bitcoin üzerinde baskı sürecek. Önümüzdeki süreçte yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik veriler ışığında fiyat hareketlerini yakından izlemeye devam edecek.

KRİTİK SEVİYE 60 BİN DOLAR

Bitcoin’de 60 bin dolar, hem teknik hem de psikolojik açıdan önemli bir destek noktası olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin kırılması durumunda satışların daha da derinleşeceği uyarısı yapılıyor. BTC fiyatı, 2026 yılındaki işlemlerde yüzde 27 oranında ciddi bir değer kaybı yaşadı. Şubat ayı işlemlerinin son haftasına girildiğinde ise BTC, son beş aydır üst üste düşüş göstermekte.