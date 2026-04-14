ABD ve İran Heyetleri İslamabad’da Yeniden Masaya Oturuyor

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER TEMKİNLİ

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçsuz kalması, bölgedeki gerilimleri yeniden artırdı. Washington yönetimi, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek Hürmüz Boğazı’nda abluka uygulamaya başladı.

GERİLEN İLİŞKİLER ABD’NİN ADIMLARIYLA DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR

İki haftalık ateşkesin ihlal edildiğini ve anlaşmanın sağlanmadığını öne süren ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolü artırma kararı aldı. Bu durum, global enerji kaynakları ve güvenlik dengeleri açısından yeni bir kriz ortamı doğuruyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Tüm bu gergin gelişmelere rağmen diplomatik çabalar tam anlamıyla kesilmedi. Dört bağımsız kaynağa dayanan bilgilere göre, ABD ve İran heyetlerinin, barış müzakerelerini sürdürebilmek için bu hafta İslamabad’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE ÖNE ÇIKAN KONULAR

Yeniden ele alınması planlanan müzakerelerde, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İran’ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik meselelerinin ön planda olması öngörülüyor. Ayrıca, Türkiye’nin de sürecin yeniden canlandırılması konusunda aktif rol oynadığı iddiaları dolaşıyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, diplomatik kaynaklar, görüşmelerin gidişatının önümüzdeki günlerde netleşeceğini bildiriyor. Bölgedeki gelişmeler, uluslararası piyasalarda ve global ilişkilerde yakından izleniyor.