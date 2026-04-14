Ukrayna Liginde Arda Turan’ın Takımında Hava Alarmı

ukrayna-liginde-arda-turan-in-takiminda-hava-alarmi

Ukrayna Premier Lig’in 23. haftasında, teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın üstlendiği Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy ile karşı karşıya geldi.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Müsabaka, Ukrayna’nın Cherkasy kentindeki Tsentralnyi Stadyumu’nda gerçekleştirildi. İlk yarı, tarafların attığı gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi. Ancak, ikinci devre başlamadan hemen önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HAFTA SALDIRISI ALARMI GELDİ

Hakemler ve oyuncular sahada olmadan, hava saldırısı alarmı verildi. Bu alarm nedeniyle güvenlik önlemleri alındığı için karşılaşmanın ikinci yarısı başlayamadı. Ayrıca, maça çıkmadan önce, yaşamını yitiren Mircea Lucescu için saygı duruşu gerçekleştirildi.

MAÇ 45 DAKİKA GECİKTİ

LNZ Cherkasy ve Shakhtar Donetsk arasındaki maç, yaklaşık 45 dakika gecikmeyle yeniden başladı.

PUNTAR PAYLAŞILDI

Karşılaşma sonunda, takımlar 2-2’lik skorla puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, 1 maç eksiğiyle 51 puana ulaştı ve 2. sırada yer almayı başardı. LNZ Cherkasy ise aynı puana sahip olup maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturdu.

Gündem

ABD ve İran Heyetleri İslamabad’da Yeniden Masaya Oturuyor

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Washington Hürmüz Boğazı'nda önlemler almaya başladı. Tarafların bu hafta yeniden müzakerelere başlaması bekleniyor.
Gündem

Selçuk İnan Galatasaray Taraftarına Yanıt Verdi

Kocaelispor'un teknik patronu Selçuk İnan, Galatasaray karşılaşmasının ardından taraftarlarla yaşanan gerginlik hakkında görüş bildirdi.
Gündem

Galatasaray’dan Deplasman İddialarına Açıklama Geldi

Galatasaray, Kocaelispor ile oynanan maçta deplasman taraftarına hizmet vermeyen büfelerin iddialarını yalanlayarak, durumun farklı olduğunu duyurdu.
Gündem

LGS Başvuru Süresi 15 Nisana Kadar Uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavının başvuru tarihini 15 Nisan'a kadar uzattı.
Gündem

Gençlerbirliği Başkanı Açıklama Yaptı: Demirel İle Yola Devam

Gençlerbirliği, takımın başında beklenen başarıyı sağlayamayan Volkan Demirel ile yollarını ayırdı ve resmi açıklama yaptı.