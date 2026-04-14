Ukrayna Liginde Arda Turan’ın Takımında Hava Alarmı

Ukrayna Premier Lig’in 23. haftasında, teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın üstlendiği Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy ile karşı karşıya geldi.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Müsabaka, Ukrayna’nın Cherkasy kentindeki Tsentralnyi Stadyumu’nda gerçekleştirildi. İlk yarı, tarafların attığı gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi. Ancak, ikinci devre başlamadan hemen önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HAFTA SALDIRISI ALARMI GELDİ

Hakemler ve oyuncular sahada olmadan, hava saldırısı alarmı verildi. Bu alarm nedeniyle güvenlik önlemleri alındığı için karşılaşmanın ikinci yarısı başlayamadı. Ayrıca, maça çıkmadan önce, yaşamını yitiren Mircea Lucescu için saygı duruşu gerçekleştirildi.

MAÇ 45 DAKİKA GECİKTİ

LNZ Cherkasy ve Shakhtar Donetsk arasındaki maç, yaklaşık 45 dakika gecikmeyle yeniden başladı.

PUNTAR PAYLAŞILDI

Karşılaşma sonunda, takımlar 2-2’lik skorla puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, 1 maç eksiğiyle 51 puana ulaştı ve 2. sırada yer almayı başardı. LNZ Cherkasy ise aynı puana sahip olup maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturdu.